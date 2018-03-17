ФОТО: Близ Кейла обнаружена огромная ”фабрика" по разведению щенков

Вчера добровольцы Эстонского союза защиты животных (ELL) в ходе проверки поступившей им жалобы обнаружили в волости Ляэне-Харью в Харьюмаа самый крупный из выявленных за последние годы питомников по разведению щенков.

Всего было найдено 38 собак, включая нескольких кормящих сук со щенками.



Отмечается, что животные содержались в очень плохих условиях. Многие из них были заперты в маленьких перевозках. Хозяйка животных, 50-летняя женщина, добровольно отказалась от них.



По ее словам, этим бизнесом она занимается несколько лет. Примечательно, что несмотря на то, что финском судом она лишена права на разведение животных, большая часть сделок совершалась именно там.



”Условия на этой даче были просто ужасающими!” — восклицает представитель ELL Катрин Лехтвеэр. По ее словам, таких заводчиков, которые не заботятся о животных, очень много.



”Животных плохо кормили, они были истощены, заражены паразитами и очень грязные”, — говорит ветеринар клиники Sõle Мерили Кеснер.



”В данном случае мы ни в полицию, ни в Ветеринарно-пищевой департамент обращаться не будем, поскольку нежелание или неспособность ведомств решать преступления и проступки, направленные против животных, перешло все границы. Особенно поступающие из полиции и прокуратуры ответы вызывают удивление и заставляют задуматься о том, что было бы честно просто признать Закон о защите животных недействительным!” — негодует член правления ELL Хейки Валнер.



Если вы хотите помочь этим животным, то можете сделать это по представленным на странице Валнера в Facebook реквизитам.