ФОТО: Благотворительный ужин в поддержку "Долины тигров" собрал почти 5000 евро

Амурский тигр Боцман сейчас находится в зоопарк в Чехии, где он ухаживает за тигрицей Таней. Зоологи надеятся, что у тигров появится потомство. В Таллинн же он сможет вернуться тогда, когда будет построен его новый дом — "Долина тигров", строительство которого запустили Таллиннский зоопарк и Tallinna Loomaaia Sõprade Selts.

Планируемый комплекс раскинется на площади более гектара и будет включать несколько вольеров, подземные ходы, мостки и прочие элементы. На строительство потребуется два млн евро.

Чтобы помочь Боцману быстрее попасть домой в Таллинн можно пожертвовать деньги на строительство его нового дома, позвонив по номеру (для клиентов Telia, Elisa Eesti и Tele2):

900 9007 — 5 евро

900 9008 — 10 евро

900 9009 — 20 евро

Пожертвование можно также перевести на специальной странице Tallinna Loomaaia Sõprade Selts, выбрав графу ”Ühekordne toetus” (одноразовое пожертвование).

Также можно просто перевести деньга на банковский счет Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ EE432200221010716613 с пометкой ”tiigriorg”.