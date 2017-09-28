ФОТО: Без особой нужды в центре Таллинна лучше не появляться — саммит ЕС сильно нарушил движение

Priit Simson

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет самое главное мероприятие председательства — саммит глав правительства стран-участниц ЕС по цифровым вопросам. Поскольку конференция пройдет в центре города, то движение будет нарушено настолько, что жителям города советуют без особой необходимости в центре не появляться.