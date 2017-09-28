28.09.2017, 13:15

ФОТО: Без особой нужды в центре Таллинна лучше не появляться — саммит ЕС сильно нарушил движение

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Без особой нужды в центре Таллинна лучше не появляться — саммит ЕС сильно нарушил движение
Priit Simson 

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет самое главное мероприятие председательства — саммит глав правительства стран-участниц ЕС по цифровым вопросам. Поскольку конференция пройдет в центре города, то движение будет нарушено настолько, что жителям города советуют без особой необходимости в центре не появляться.

Сегодня в промежутке с 12 до 21 часа делегации будут прибывать из Таллиннского аэропорта по Тартускому шоссе в отели в центре города, в связи с чем движение на этом направлении будет сильно нарушено.

Смотрите также интерактивную карту.

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