ФОТО: Без особой нужды в центре Таллинна лучше не появляться — саммит ЕС сильно нарушил движение

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет самое главное мероприятие председательства — саммит глав правительства стран-участниц ЕС по цифровым вопросам. Поскольку конференция пройдет в центре города, то движение будет нарушено настолько, что жителям города советуют без особой необходимости в центре не появляться.
Сегодня в промежутке с 12 до 21 часа делегации будут прибывать из Таллиннского аэропорта по Тартускому шоссе в отели в центре города, в связи с чем движение на этом направлении будет сильно нарушено.
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