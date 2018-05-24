24.05.2018, 11:45

ФОТО: Белого медведя Норда под наркозом транспортировали в новый вольер

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rus.delfi.ee
EST 4
Jääkaru Nord uinutati uude polaariumisse viimiseks
Jääkaru Nord uinutati uude polaariumisse viimiseksFoto: Indrek Siitan

Сегодня ранним утром белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка переселили в новый вольер.

Для того, чтобы транспортировка стала возможной, в отношении животного применили общий наркоз.

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