ФОТО: Белого медведя Норда под наркозом транспортировали в новый вольер

Сегодня ранним утром белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка переселили в новый вольер.
Для того, чтобы транспортировка стала возможной, в отношении животного применили общий наркоз.
Смотрите фото!
Сегодня ранним утром белого медведя Норда из Таллиннского зоопарка переселили в новый вольер.
Для того, чтобы транспортировка стала возможной, в отношении животного применили общий наркоз.
Смотрите фото!
Tehnohoolduse projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 04.06.2018
Ekspordi müügijuht
ASTEL MODULAR OÜ (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 05.06.2018
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