ФОТО: Бассейн порта Ванасадам был покрыт масляной пленкой: причина неизвестна

В понедельник вечером бассейн порта Ванасадам в Таллинне был покрыт масляной пленкой, которая к утру вторника была удалена.
Причина загрязнения пока неясна. Ясно лишь то, что его источником не являются плавсредства, пользующиеся портом.
В понедельник вечером бассейн порта Ванасадам в Таллинне был покрыт масляной пленкой, которая к утру вторника была удалена.
Причина загрязнения пока неясна. Ясно лишь то, что его источником не являются плавсредства, пользующиеся портом.
Tehnohoolduse projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 04.06.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.