23.05.2018, 13:10

ФОТО: Бассейн порта Ванасадам был покрыт масляной пленкой: причина неизвестна


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ФОТО: Бассейн порта Ванасадам был покрыт масляной пленкой: причина неизвестна
Delfi lugeja

В понедельник вечером бассейн порта Ванасадам в Таллинне был покрыт масляной пленкой, которая к утру вторника была удалена.

Причина загрязнения пока неясна. Ясно лишь то, что его источником не являются плавсредства, пользующиеся портом.

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