ФОТО: Автобус Центристской партии, борющейся ”за лучшую парковку”, занял места для инвалидов

Читатель Delfi прислал в редакцию фото: в Ласнамяэ автобус с наклейками Центристской партии припарковался на местах для инвалидов. На автобусе написано как по-эстонски, так и по-русски: ”Стою за общественный транспорт Ласнамяэ и за лучшую парковку”. Курьез заключается в том, что автобус частично занял два парковочных места, предназначенных для инвалидов.

”Этои есть ”лучшая парковка”, когда насвистываем всем другим паркующимся, а самому дозволено нарушать все законы?” — интересуется читатель.

По словам пресс-секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, проблема может заключаться в том, что другие автомобили неверно припаркованы, и, следовательно, возникла такая проблема. ”Кажется, этот автобус там стоит непостоянно. Раз так поставили — и кто-то быстро сфотографировал”, — прокомментировал ситуацию Ханимяги.