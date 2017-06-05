ФОТО: Авиационные дни собрали более 15 000 зрителей

3 и 4 июня близ Тарту прошли Авиационные дни Эстонии-2017, пишет Maaleht.
Традиционно была предоставлена летная программа, культурная программа, презентации парашютистов и прочие развлечения.
Также было запланировано дебютное представление авиационной техники, игровые комнаты, хобби-палатки, экскурсионные и ознакомительные полеты. В этот раз открылась также исключительная возможность познакомиться современными бронемашинами союзников НАТО.
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