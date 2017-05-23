ФОТО: Авария системы водоснабжения препятствует движению по Нарвскому шоссе

Минувшей ночью, в Таллинне, на Нарва мнт, около остановки ”Oru” прорвало трубу водоснабжения. Для ликвидации аварии Tallinna Vesi перекрыло две ведущие в город и одну ведущую из города полосы движения. На данный момент обе стороны открыты для движения по одной полосе.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Ремонтируемый участок, на данный момент, доступен для проезда общественного транспорта. Из-за аварии одно здание в районе осталось без водоснабжения. Tallinna Vesi делает всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды. Ориентировочное время окончания работ пока неизвестно. Tallinna Vesi извиняется за предоставленные неудобства.