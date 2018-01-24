ФОТО: Аварии и пункт обмена шприцов на Ситси, продолжающий будоражить общественность

Кажется, что эта зима будет рекордной по количеству ДТП. Будьте, осторожны на дорогах, зная о большом количестве аварий, которые происходят практически ежедневно. Пункт обмена шприцов на Ситси продолжает будоражить окрестных жителей. Эти и другие новости в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Портрет в багровых тонах

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

Postimees сообщает: британцы провели исследование русских в странах Балтии и огласили выводы на семинаре, куда пригласили представителей разных эстонских министерств. Сам по себе сюжет прекрасен — кто-то может себе представить, чтобы Россия провела исследование, скажем, сторонников Брекзита и пригласила представителей британского правительства на семинар в российское посольство, чтобы презентовать им результаты?

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Опытный мошенник снял дорогой дом в Пирита и отказался платить. Есть ли управа на нерадивых арендаторов?

Illustratsioon: Shutterstock/Toom Tragel

Ранее неоднократно судимый мошенник решил въехать в дорогой дом и отказался его покидать. Новый законопроект занимается и нерадивыми арендаторами, но решения пока кажутся довольно скромными, пишет Eesti Päevaleht.

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Служащих в Эстонии датчан инструктировали опасаться красивых женщин: могут оказаться агентами РФ

Eesti talveilm paneb proovile. Esimesele marsile ajasid kõik ohtralt riideid selga. Foto: Ain Liiva

Командир прибывшей в Эстонию датской роты хвалит условия в Тапа. ”Намного лучше, чем в Дании. Вне всяких сомнений”, — передает его слова Eesti Päevaleht.

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Пропавшего Эвальда, которого искали с вертолетами, нашли. Мужчина в больнице

Вчера ночью несколько читателей Delfi сообщили, что в деревне Лоо недалеко от Таллинне произошло что-то странное, и прислали видео и фото.

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Шприцы для себя и для товарищей: пункт обмена на Ситси заработал на полную мощность. Какие новости?

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Delfi продолжает пристально следить за судьбой пункта обмена шприцев на Ситси, 28, что в Пыхья-Таллинне. С января этого года он заработал, так сказать, на полную мощность: принимает клиентов в течение восьми часов по рабочим дням.

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ФОТО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб водитель автобуса, семь человек пострадали

Õnnetus Ardus Foto: Kaspar Pokk, Kanal 2

Сегодня в 12:18 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 56 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа у деревни Арду, где столкнулся грузовой автомобиль и перевозивший пассажиров автобус.

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ФОТО и ВИДЕО: Очередная авария. В ДТП на Тартуском шоссе погиб человек. Движение на месте аварии нарушено

Сегодня в 14:27 поступило сообщение об очередной аварии на шоссе Таллинн-Тарту-Лухамаа-Выру. На этот раз на 47 км, где, по предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

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Эстонию заставили платить за российские дороги

Narvas 22.02 Foto: Eero Vabamägi

Россия ввела плату за проезд по автомобильным дорогам для грузовых перевозчиков из Эстонии. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

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Недалеко от Таллинна перевернулась фура с молочными продуктами

Foto: Veiko Vares

Вблизи Таллинна, в волости Йыэляхтме, сегодня после обеда перевернулась фура с молочными продуктами. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что водитель грузовика сам выбрался из кабины. Скорая помощь доставила его в больницу, но внешних повреждений у водителя не было.

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Читатель из Кохтла-Ярве: полицейские арестовали в нашем доме троих. Что это было?

Karksi-Nuias hukkus tulekahjus inimene Foto: Kenno Soo

Читатель Delfi написал нам о насторожившем его случае, произошедшем в его доме, попросив узнать, в каком преступлении подозревают соседа и его друзей.

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