ФОТО: Артисты из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу фейерверк! В Таллинне отметили Китайский Новый год

2 февраля Таллинн уже в десятый раз устрол праздник в честь Нового года по Китайскому календарю. Праздничные мероприятия прошли на площади Вабадузе — на сцене можно было увидеть артистов из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу, а в завершение вечера был устроен фейерверк.
Из Пекина в Эстонию приехали музыканты Центральной консерватории, артисты оперы Куньцюй, спортсмены из клубов единоборств и танцовщики Пекинской танцевальной академии. В программе можно было увидеть выступления клуба Тай-чи, огненный танец танцевальной студии Müstika и барабанщики под управлением Сильвера Ульвика.
Кроме того, из Пекина приехал скульптор по льду Ву Тайченг, который на глазах публики создал скульптуру в честь года Свиньи. В это же время скульптор Тауно Кангро сваял свою скульптуру в честь хозяйки года.