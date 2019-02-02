ФОТО: Артисты из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу фейерверк! Таллинн отмечает Китайский Новый год

Из Пекина в Эстонию приедут музыканты Центральной консерватории, артисты оперы Куньцюй, спортсмены из клубов единоборств и танцовщики Пекинской танцевальной академии. В программе выступления клуба Тай-чи, огненный танец танцевальной студии Müstika и барабанщики под управлением Сильвера Ульвика.

Кроме того, из Пекина приедет скульптор по льду Ву Тайченг, который на глазах публики создаст скульптуру в честь года Свиньи. В это же время скульптор Тауно Кангро будет ваять свою скульптуру в честь хозяйки года. А на улице Харью будут продаваться китайские угощения и теплые напитки.

Вход на праздник бесплатный.