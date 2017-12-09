ФОТО: Актера Ханса Калдоя проводили в последний путь

Коллеги и близкие простились с Хансом Калдоя сегодня в Таллинне в крематории Пярнамяэ.
Калдоя умер 1 декабря в результате тяжелой болезни.
Tallinn, Квартира, 136 900 EUR
Tallinn, Квартира, 126 500 EUR
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Коллеги и близкие простились с Хансом Калдоя сегодня в Таллинне в крематории Пярнамяэ.
Калдоя умер 1 декабря в результате тяжелой болезни.
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