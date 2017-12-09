09.12.2017, 17:10

ФОТО: Актера Ханса Калдоя проводили в последний путь

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Hans Kaldoja ärasaatmine
Hans Kaldoja ärasaatmineFoto: Taavi Sepp

Коллеги и близкие простились с Хансом Калдоя сегодня в Таллинне в крематории Пярнамяэ.

Калдоя умер 1 декабря в результате тяжелой болезни.

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