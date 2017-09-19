ФОТО: Айн Сеппик в суде: развод стал для Сависаара очень тяжелым событием

Во вторник, 19 сентября, в Харьюском уездном суде продолжатся слушания по делу бывшего руководителя Центристской партии Эдгара Сависаара, которого прокуратура обвиняет в коррупции.

В рамках процесса со свидетельскими показаниями должны будут выступить девять человек, среди них известные политические деятели, передает служба новостей "Радио 4".

В связи с расследованием эпизода об отмывании денег в суд приглашены в качестве свидетелей бывший министр внутренних дел Айн Сеппик, его сын, предприниматель Сулев Сеппик, городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп, бывший мэр столицы и бывший вице-мэр Прийт Вильбах, а также бывший старейшина района Таллинна Кристийне и нынешний генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, передает rus.err.ee.

По эпизоду о заказанной городом Таллинном рекламы свидетельские показания приглашены дать еще трое человек.



Бывший друг Сависаара и однопартиец Айн Сеппик рассказал, как в 2009 году после местных выборов Сависаар позвонил ему и спросил, не может ли фирма его сына одолжить ему денег в связи с бракоразводным процессом и разделом имущества.

После обсуждения Айн Сеппик и его сын Сулев Сеппик пришли к выводу, что краткосрочной заем действительно предоставить возможно. Был составлен подробный договор, Сависаар его подписал и в тот же день получил деньги.

По словам Сеппика, развод с Вильей стал для Сависаара переломным и очень тяжелым событием, оказавшим на него сильное влияние. Сеппик сказал, что ничего не знал о зарубежных компаниях Сависаара и о финансировании партии из Швейцарии и что не общался с ним после того, как покинул партию в 2012 году.

Сулев Сеппик отметил, что предоставил Сависаару кредит в размере 173 000 евро по просьбе отца. Сависаар должен был вернуть деньги в течение месяца, но немного затянул с этим. Из каких средств он в итоге оплатил долг, Сеппик-младший не знает.