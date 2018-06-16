16.06.2018, 09:50

ФОТО: Айда на прогулку! В парке Лёвенру появились новый мост и парковка

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Айда на прогулку! В парке Лёвенру появились новый мост и парковка
Foto: Kristiine linnaosavalitsus

В расположенном в Кристийне парке Лёвенру был построен новый мост через водный канал и создана парковка на 32 места, сообщает управа района.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе говорит, что парк Лёвенру является самым большим в этой части города, здесь проводятся популярные культурные мероприятия, которые собирают людей со всего города.

”У парка богатая, уходящая в глубину веков история. Новый мост в парке Лёвенру был построен для перехода через водный канал парка со стороны центра по интересам Kullo, его длина составляет 20 метров, а движение пешеходов в результате проведенных работ станет удобнее. Новый мост вписывается в эту историческую среду”, — пояснил Рийбе.

Проектную документацию по строительству нового моста составила фирма OÜ Tilts Eesti Filiaal, а проектную документацию парковки составило предприятие OÜ Keskkonna projekt. Строительные работы осуществило акционерное общество TREF Nord.

Foto: Kristiine linnaosavalitsus
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