13.07.2018, 15:10

ФОТО: Африканского слона Карла из Таллиннского зоопарка прооперировали

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rus.delfi.ee
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Galerii: 8 pilti
Elevant Carli operatsioon Foto: Indrek Siitan, Tallinna Loomaaed

Вчера в Таллиннском зоопарке прооперировали африканского слона Карла. Подготовка к операции велась несколько месяцев, а в самой процедуре принимало участие более 60 человек.

”У Карла на передней ноге уже некоторое время было гнойное образование, то есть абсцесс. Другой, более мелкий абсцесс, был у него на щеке”, — пояснил директор зоопарка Тийт Маран и добавил, что данная проблема довольно распространена среди живущих в зоопарках слонов.

Хоть операция и была необычной для зоопарка, все прошло по плану.

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