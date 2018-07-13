ФОТО: Африканского слона Карла из Таллиннского зоопарка прооперировали

Вчера в Таллиннском зоопарке прооперировали африканского слона Карла. Подготовка к операции велась несколько месяцев, а в самой процедуре принимало участие более 60 человек.

”У Карла на передней ноге уже некоторое время было гнойное образование, то есть абсцесс. Другой, более мелкий абсцесс, был у него на щеке”, — пояснил директор зоопарка Тийт Маран и добавил, что данная проблема довольно распространена среди живущих в зоопарках слонов.

Хоть операция и была необычной для зоопарка, все прошло по плану.