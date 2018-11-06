ФОТО: 8 ноября на столичной Ратушной площади установят новогоднюю елку

”Управа района Кесклиннн искала рождественскую ель в этом году по всей Эстонии и в процесс были вовлечены другие самоуправления. В итоге выбор остановился на красивом дереве, которое растет прямо в Таллинне”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Главное рождественское дерево Таллинна будет спилено утром в четверг, и в сопровождении полиции доставлено на Ратушную площадь к обеду. (О точном маршруте мы сообщим дополнительно). Традиционно вместе с рождественской елью на Ратушную площадь приедет и Дед Мороз с мешком конфет.

”Поскольку вечер четверга — это единственное время, когда рождественскую ель можно будет увидеть без украшений и до того, как на площади появится рождественский рынок, то я призываю всех прийти в это время на площадь”, — отметил Свет.

Установка киосков рождественского рынка начнется в пятницу, 9 ноября. Огни рождественской ели и рождественского рынка будут зажжены вечером 16 ноября. Ель простоит на Ратушной площади, предположительно, до середины февраля.