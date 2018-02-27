ФОТО: 45 юных граждан Эстонии торжественно получили свидетельства о гражданстве

Сегодня на торжественной церемонии свои свидетельства о гражданстве Эстонской Республики получили 45 юных граждан, которые живут в Таллинне и Харьюмаа. В прошлом году гражданство ЭР получили 866 человек, среди них и 281 детей в возрасте до 15 лет, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

"Сегодня — особенный праздник, потому что весь этот год для нас особенный. В субботу Эстонская Республика отметила свое столетие, в этом году также исполняется 100 лет полиции Эстонии", — сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, который вручил детям свидетельства о гражданстве на праздничной церемонии.

"Сегодня мы поздравляем новых граждан, которые живут в свободной и безопасной стране. Мы все должны сделать все от себя возможное, чтобы в нашей стране у

Всех детей была хорошая жизнь, чтобы дети чувствовали, что их любят, о них заботятся, их защищают", — сказал Эльмар Вахер.

PPA

PPA





В 2017 году среди получивших гражданство Эстонии было больше всего людей, у которых прежде не было гражданства определенного государства, таких новых граждан было 590. Среди новых граждан Эстонии также 212 бывших граждан РФ и 29 человек, имевших гражданство Украины. Среди новых граждан ЭР больше всего было детей в возрасте младше пяти лет (206 человек) и в возрастной группе 25–29 лет (134 человек).

В этом году Департамент полиции и погранохраны получил 101 ходатайство о гражданстве Эстонии, в том числе 18 ходатайств о гражданстве Эстонии для детей младше 15 лет.