ФОТО: 45 коробок, корона и резиновые уточки — как Кая Каллас возвращается из Брюсселя на родину

Весной избранная председателем Партии реформ Кая Каллас переезжает обратно в Эстонию, из-за чего приходится попрощаться с Брюсселем.

Позавчера Каллас написала в Instagram, что друзья из Европарламента устроили ей небольшие проводы. "Как видите, на меня надели корону, и я получила на память 9 резиновых уточек. Я буду скучать по обретенным в Европарламенте друзьям. К счастью, у нас есть свободное передвижение людей и интернет", — отметила она.

А вчера она опубликовала фотографии со сборов в Брюсселе. "Если сначала казалось, что будет каких-нибудь 15 коробок, то в итоге было 45 коробок. Последняя фотография — тот момент, когда произошла авария и именно в момент съемки две коробки с книгами упали. Если сначала планировалось пойти посмотреть игру Бельгии, то мы погрузили последние вещи в автомобиль в тот момент, когда началось гудение, из чего можно было сделать вывод, что Бельгия выиграла".