ФОТО: 45 коробок, корона и резиновые уточки — как Кая Каллас возвращается из Брюсселя на родину

Eile korraldasid head sõbrad Euroopa Parlamendist veel väikese ärasaatmise. Nagu näha, pärjati mind krooniga ning sain minagi mälestuseks 9 kummiparti. Hakkan Euroopa parlamendis leitud sõpradest puudust tundma. Õnneks on meil inimeste vaba liikumine ja internet. #iwillmissyouall ❤️ #europeanparliament🇪🇺 #end #mandate #ducks #farewell #farewellgifts #party #alde

A post shared by Kaja Kallas (@kajakallas) on Jul 5, 2018 at 9:04am PDT