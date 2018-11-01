01.11.2018, 21:50

Форум самоуправлений обсудит налоговую политику

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rus.delfi.ee
EST
Форум самоуправлений обсудит налоговую политику
Foto: Sven Arbet

Во вторник, 13 ноября, в 10 часов в таллинском "Генераторе культуры"откроется 17-й форум самоуправлений Эстонии, тема которого "Налоговая политика — двигатель регионального развития".


"Налоговая политика, — подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас, — ключ к способности местных самоуправлений выполнять возложенные на них государством и законом обязанности. Я уверен, что это вопрос станет одним из главных в связи с предстоящими весной парламентскими выборами".

Аас отметил, что, согласно конституции, самоуправления — самостоятельный уровень власти. И этому должны соответствовать и правила финансирования.

С докладом на открытии форума выступит министр государственного управления Янек Мягги. С точкой зрения самих самоуправлений познакомят Юри Выйгемаст, Айвар Рийсалу и Неэме Суур. Оценку проводимой сейчас в стране налоговой политике даст ученый-экономист из Тартуского университета Виктор Трасберг. О формировании налоговой политики государства расскажет вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас, чего ждут от этой политики предприниматели — бизнесмен Юхан Сяргава. Опытом Финляндии в этой области поделится финансовый директор Союза местных и региональных самоуправлений северного соседа Хенрик Райнио, бюджетные вопросы в связи с Евросоюзом осветит член Комитета регионов ЕС Уно Сиберг.

Форум завершит панельная дискуссия.

Форумы самоуправлений Эстонии проводятся с 2009 года.

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