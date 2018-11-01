Форум самоуправлений обсудит налоговую политику



"Налоговая политика, — подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас, — ключ к способности местных самоуправлений выполнять возложенные на них государством и законом обязанности. Я уверен, что это вопрос станет одним из главных в связи с предстоящими весной парламентскими выборами".

Аас отметил, что, согласно конституции, самоуправления — самостоятельный уровень власти. И этому должны соответствовать и правила финансирования.