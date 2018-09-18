Форум балтийской молодежи ”Шаг в будущее”: начни свой путь уже сейчас!

Жизнь — это череда возможностей. Время — это ресурс. И лишь правильно совместив эти два компонента, можно достичь невероятных результатов. Мы даём тебе такую возможность!

Стань частью чего-то нового, начни строить свое будущее вместе с такими же как ты сам!

Мероприятие пройдет в центре отдыха под Таллином 12-14 октября. Дорога до места и обратно, питание и проживание — бесплатно.

Мы ожидаем позитивных, креативно думающих участников 18-30 лет! Пригласи своих друзей, напишите коротко о своих карьерных мечтах на адрес info@bya.ee и получи приглашение!

Форум проводит Балтийский молодежный альянс (BYA) при поддержке Посольства России в Эстонии и Русского центра Института Пушкина.







