Форум балтийской молодежи ”Шаг в будущее”: начни свой путь уже сейчас!
Проведи три дня в кругу единомышленников и внеси свой вклад в развитие молодёжной организации, которая предоставляет платформу даже для самых абсурдных на первый взгляд идей.
Проведи три дня в кругу единомышленников и внеси свой вклад в развитие молодёжной организации, которая предоставляет платформу даже для самых абсурдных на первый взгляд идей.
Жизнь — это череда возможностей. Время — это ресурс. И лишь правильно совместив эти два компонента, можно достичь невероятных результатов. Мы даём тебе такую возможность!
Стань частью чего-то нового, начни строить свое будущее вместе с такими же как ты сам!
Мероприятие пройдет в центре отдыха под Таллином 12-14 октября. Дорога до места и обратно, питание и проживание — бесплатно.
Мы ожидаем позитивных, креативно думающих участников 18-30 лет! Пригласи своих друзей, напишите коротко о своих карьерных мечтах на адрес info@bya.ee и получи приглашение!
Форум проводит Балтийский молодежный альянс (BYA) при поддержке Посольства России в Эстонии и Русского центра Института Пушкина.
Turundus- ja müügiosakonna juht
EESTI KONTSERT
Tähtaeg: 30.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.