Фонд здоровья Эстонии назвал лучшего врача 2017 года

Фонд здоровья Эстонии и читатели портала www.arst.ee выбрали Врачом года 2017 доктора Кармен Йоллер, которая работает семейным врачом в Кивимяэском Центре семейных врачей, сообщает пресс-служба фонда.

”Доктор Кармен Йоллер — толковый и уравновешенный врач, который помимо своей основной работы семейным врачом также объясняет функционирование медицинской системы, пропагандирует здоровый образ жизни и старается предотвращать обращение людей к лженауке. Врачи и медицина находятся на службе у всех нас для того, чтобы улучшать качество нашей жизни и давать нам советы в непростых ситуациях, а также, разумеется, чтобы пытаться предупреждать различные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть. В этом доктор Йоллер, несомненно, была хорошим примером”, — сказала министр социальной защиты Кая Ива.

”Кармен Йоллер — это врач, о котором можно сказать, что он всецело посвящает себя своей работе и делает ее с душой, — произнесла руководитель Фонда здоровья Эстонии доктор Ээро Мерилинд. — Есть много таких врачей, для которых работа ограничивается лишь тем, что происходит в стенах кабинета врача и в их области деятельности. Но намного меньше тех, кто обладает энергией и желанием раскрывать подноготную и принципы своей работы широкой аудитории: Кармен Йоллер — одна из тех немногих, у кого хватает сил основательно заниматься как своими пациентами, так и повышением уровня информированности общественности в теме здоровья. Именно последнее было подчеркнуто теми пациентами, которые посчитали Кармен самым лучшим врачом”.

”Для меня такое внимание стало большой неожиданностью — как избрание меня Врачом года, так и то, что меня выбрали третьим влиятельным лицом в медицине после главы фонда лечения рака Тойво Тянавсуу и главы Союза стоматологов Марека Винка. Но, разумеется, приятно, когда тебя замечают и признают”, — сказала доктор Кармен Йоллер. — ”Призываю врачей активнее поддерживать связь с общественностью, чтобы сохранять голос разума. Публичные обращения имеют очень большую силу. Хотя иногда бывает сложно, поскольку довольно часто ответной реакций становится поливание грязью. Но я не думаю о ссорах, так как стараюсь говорить только то, в чем я совершенно уверена, и жить так, чтобы совесть была чиста. Еще я хотела бы отдать должное руководителю своей резидентуры доктору Марике Плакс. Ведь именно благодаря ей я стала таким врачом, какая я есть сегодня”.

Кармен Йоллер окончила медицинский факультет Тартуского университета в 2001 году, а резидентуру семейной медицины — в 2005 году. Раньше она работала семейным врачом в OÜ Meditiim и в Теллискивиском центре семейных врачей. Начиная с 2016 года доктор Йоллер работает в Кивимяэском центре семейных врачей.

Выдвигать кандидатуры на звание Врача года могли все пациенты на портале медицинских новостей www.arst.ee; окончательный выбор из числа кандидатов сделало жюри, в состав которого входили министр социальной защиты Кая Ива, семейный врач Ээро Мерилинд, научный руководитель кардиологического центра Северо-эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа и ученый, занимающийся вопросами здоровья, Ану Касмел. В этом году Врача года избирали в 16-й раз.