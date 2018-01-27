Фонд призывает покрыть карту Эстонии пожертвованиями в пользу тяжелобольных детей

Началась кампания Üleannetus ЦУ Детского фонда клиники Тартуского университета, которая призывает делать в специальной электронной среде пожертвования по всей Эстонии в пользу тяжелобольных детей, нуждающихся в развивающих терапиях.

В рамках кампании у всех людей и сообществ есть возможность внести свой вклад, заполняя карту Эстонии пожертвованиями. Для этого следует зайти по адресу кампании www.üleannetus.ee, выбрать на карте Эстонии подходящее место, куда поместить свой вклад, отметить подходящую сумму и при желании добавить к пожертвованию свое имя и пожелание детям.

Согласно пресс-релизу, кампания пройдет 10 марта в рамках всеэстонских благотворительных мероприятий в крупнейших торговых центрах всех 15 уездов Эстонии. На семейном дне Üleannetus будут всевозможные развлечения, можно будет вносить пожертвования и наслаждаться выступлениями известных артистов.

Цель мероприятия и предшествующей ему кампании — собрать пожертвования для тяжелобольных детей, которым нужны различные терапии для развития и улучшения самочувствия, а также терапии способствуют удовлетворению особых потребностей детей в повседневной деятельности. Детский фонд надеется с помощью кампании собрать 120 тысяч евро, что даст возможность помогать 35 нуждающимся в развивающей терапии детям в течение трех лет.

Руководитель по стратегии Детского фонда Кюллике Саар уточняет, что на текущем этапе фонд поддерживает 14 детей, нуждающихся в развивающих терапиях. ”Одной из целей кампании является выявить в Эстонии и тех детей, кто нуждается в развивающих терапиях, но кому это до сегодняшнего времени оставалось недоступным ввиду слишком удаленного места жительства или ввиду ограниченных финансовых возможностей”, — отметила она.

”На основе информации, полученной от врачей и терапевтов, детей, нуждающихся в различных развивающих терапиях, значительно больше, чем тех, кого мы в данный момент поддерживаем, поэтому мы и надеемся с помощью кампании донести информацию о том, что семьи, имеющие таких детей, могут обратиться в Детский фонд для получения помощи”, — говорит Саар.

Целью терапии является улучшение функций, нарушенных вследствие различных болезней, поддержка развития и содействие в повседневной деятельности, исходя из особых потребностей ребенка. Но финансирования со стороны государства недостаточно, чтобы обеспечить всех тяжелобольных детей необходимыми развивающими терапиями. Кроме того услуги различных терапевтов трудно получить детям, живущим в сельской местности или неспособным обратиться за услугами по каким-либо иным причинам. Детский фонд помогает семьям, воспитывающим тяжелобольных детей, оплатить музыкотерапию или лечебную верховую езду, а также делает доступными услуги физио- и эрготерапевтов и в домашних условиях, покрывая дополнительный объем услуг, который не компенсируется из государственных средств.

Все желающие поддержать детей, нуждающихся в развивающих терапиях, могут внести свой вклад на сайте www.üleannetus.ee. Там же можно получить информацию о семейных днях Üleannetus.

ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи жертвователей поддерживала закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, а также их семьи на сумму в общей сложности более 4 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным жертвователем по адресу www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Чтобы подать заявление о получении пособия или сообщить о нуждающихся в помощи, пишите по адресу info@lastefond.ee