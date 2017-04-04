04.04.2017, 12:24

Фонд природы: начало массовой миграции лягушек и жаб в Эстонии под угрозой

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rus.delfi.ee
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Фонд природы: начало массовой миграции лягушек и жаб в Эстонии под угрозой
Pressifoto

Началась весенняя массовая миграция земноводных. Фонд природы Эстонии (ELF) призывает волонтеров помогать лягушкам на пересекающих пути их миграции участках шоссе, сообщать фонду об опасных путях миграции для составления единой карты и поддержать толоки по спасению земноводных в благотворительной среде Hooandja.ее. Автовладельцев просят быть особенно внимательными в вечернее время суток как в отношении мигрирующих к местам размножения лягушек, так и спасающих их волонтеров, а также при возможности отказаться от поездок поздно вечером по опасным для жизни земноводных дорогам.

В этом году миграция лягушек и жаб из мест зимовки к местам размножения началась раньше обычного. ”В этом году мы становимся свидетелями своеобразного рекорда — в течение последних пяти лет земноводные начинали мигрировать значительно позже, чем в этом году. Очевидно, миграция пройдет несколькими волнами, поскольку ожидаемые холодные ночи не позволят им всем устремиться к водоемам одновременно”, — пояснила руководитель операции ”Спасение лягушек” Кристийна Кюбарсепп.

Десятки тысяч лягушек и жаб ожидают во время миграции помощи людей, чтобы сыграть свою важную роль как в пищевой цепи, так и всей экосистеме в целом. Существует несколько способов им помочь. Во-первых, все желающие могут организовывать свои спасательные операции на наиболее опасных отрезках шоссе; во-вторых, можно присоединяться к уже организованным толокам. В-третьих, организацию толок можно поддержать в благотворительной среде на портале Hooandja.ее, и, в-четвертых, водители могут проявить свои самые лучшие человеческие качества и воздержаться от поездок в опасных для жизни лягушек местах поздним вечером.

В этом году запланировано по меньшей мере 15 толок по спасению земноводных, например, толоки пройдут в Тарту в Ихасте и в Таллинне на улице Астангу и в Юлемисте. Больше всего толок пройдет в Ляэне-Вирумаа, в Вильяндимаа и в Тартумаа. Все желающие принять в толоках участие могут присоединиться к рассылке участников спасательной операции по адресу konnad.elfond.ee или в Facebook к группам ”Konnad teel” на эстонском языке или ”Спасение лягушек” https://www.facebook.com/konnadru/ на русском языке.Также Фонд природы Эстонии просит материальной помощи как для организации толок, так и по оповещению автовладельцев о местах миграции земноводных.

Важно помнить, что при оказании земноводным помощи вдоль опасных участков шоссе необходимо следовать правилам дорожного движения. Как с целью безопасности земноводных, так и их двуногих спасателей рекомендуется установить вдоль выбранных отрезков дороги временное заграждение — барьерную сетку, которая поможет удержать земноводных от смертельно опасных прыжков на проезжую часть, и у которой волонтеры смогут пересадить лягушек и жаб в ведра, чтобы затем перенести их через дорогу и выгрузить в направлении мордой от дороги, откуда они счастливо поскачут к водоему. Подробная информация о спасении земноводных на русском и эстонском языках доступна на сайте konnad.elfond.ee

Операция по спасению земноводных из-под колес проводится Фондом природы Эстонии уже шестой год подряд. Инициатива преследует следующие цели: обратить внимание на массово гибнущих земноводных, повысить осведомленность населения об их важной роли в природе и узнать о местах миграции земноводных по всей Эстонии, дополнив электронную карту мест их миграции. С помощью волонтеров с 2012 года удалось спасти жизни более 73 000 земноводных.

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