Фонд помощи онкобольным: поддержите борьбу за жизнь молодой матери!

Очень многие люди сейчас надеются на Фонд лечения рака. Недавно мы начали поддерживать иммунотерапию 33-летней матери семейства Мари Керт-Сент Обин (на снимке).

Два года назад у женщины был обнаружен рак корня языка, вызванный вирусом папилломы, который на сегодня уже лишил ее голоса и способности глотать. В течение трех месяцев на лекарство требуется более 17 000 евро, пятую часть которых женщина оплачивает сама.

Мари пишет:

”Мне 33 года, я замужем, мама двоих маленьких cыновей. В 2016 году мне диагностировали рак корня языка, вызванный ВПЧ-p16 (вирус папилломы человека).

Врачи назначили мне 6 недель облучения и несколько сеансов химиотерапии. Статистика показала, что я могу вылечиться с 80-процентной вероятностью, и болезнь не должна вернуться. Еще мне сказали, что у меня нет никаких причин для беспокойства.

Лечение было эффективным, гораздо менее страшным, чем я сначала думала, и опухоль быстро исчезла.

Я жила своей жизнью, ходила на работу и воспитывала детей, пока 9 месяцев назад на контроле не выяснилось, что опухоль вернулась на то же самое место. К сожалению, я попала в те 20 процентов, к которым болезнь возвращается. На этот раз было решено, что самое лучшее лечение — это операция, и осенью 2017 года мне удалили часть корня языка.

После длительного периода восстановления после операции и привыкания к новой ситуации жизнь потекла дальше. Однако всего шесть месяцев спустя горло так опухло, что я не могла нормально дышать.