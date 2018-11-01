01.11.2018, 16:15

Фонд помощи онкобольным: поддержите борьбу за жизнь молодой матери!


rus.delfi.ee
EST 15
Фонд помощи онкобольным: поддержите борьбу за жизнь молодой матери!
Личный архив

Фонд "Подаренная жизнь" на свой страничке призывает оказать помощь 33-летней матери семейства Мари. Приводим текст поста полностью.

Очень многие люди сейчас надеются на Фонд лечения рака. Недавно мы начали поддерживать иммунотерапию 33-летней матери семейства Мари Керт-Сент Обин (на снимке).

Два года назад у женщины был обнаружен рак корня языка, вызванный вирусом папилломы, который на сегодня уже лишил ее голоса и способности глотать. В течение трех месяцев на лекарство требуется более 17 000 евро, пятую часть которых женщина оплачивает сама.

Мари пишет:

”Мне 33 года, я замужем, мама двоих маленьких cыновей. В 2016 году мне диагностировали рак корня языка, вызванный ВПЧ-p16 (вирус папилломы человека).

Врачи назначили мне 6 недель облучения и несколько сеансов химиотерапии. Статистика показала, что я могу вылечиться с 80-процентной вероятностью, и болезнь не должна вернуться. Еще мне сказали, что у меня нет никаких причин для беспокойства.

Лечение было эффективным, гораздо менее страшным, чем я сначала думала, и опухоль быстро исчезла.

Я жила своей жизнью, ходила на работу и воспитывала детей, пока 9 месяцев назад на контроле не выяснилось, что опухоль вернулась на то же самое место. К сожалению, я попала в те 20 процентов, к которым болезнь возвращается. На этот раз было решено, что самое лучшее лечение — это операция, и осенью 2017 года мне удалили часть корня языка.

После длительного периода восстановления после операции и привыкания к новой ситуации жизнь потекла дальше. Однако всего шесть месяцев спустя горло так опухло, что я не могла нормально дышать.

Исследования показали, что опухоль, к сожалению, вернулась снова. Весной 2018 года я перенесла несколько операций, в результате которых потеряла способность глотать через рот, а также свой голос. Летом еще была проведена лучевая терапия, но бесполезно. Болезнь вновь проявила себя всего через 6 недель после окончания последнего лечения. Мои врачи, которые проделали очень тщательную работу, теперь рекомендуют иммунотерапию, которую однако больничная касса не оплачивает.

Я чрезвычайно благодарна за то, что фонд лечения рака решил финансировать мое лечение. Для меня и моей семьи это очень много значит, и я надеюсь, что благодаря этому лечению смогу еще долго наслаждаться жизнью со своими маленькими сыновьями и супругом.

Я борюсь каждый день и готова победить болезнь”.

ПОДДЕРЖИТЕ И ПОДЕЛИТЕСЬ!

Призываем всех помочь Мари в ее борьбе с болезнью, чтобы семья сохранила мать и жену, а сама Мари обрела бы надежду и радость жизни.

Мы ждем пожертвования с пометкой "Mari raviks":

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud elu

Swedbank: EE212200221059073061
Банк SEB: EE211010220228917224
Банк LHV: EE137700771001442514
Luminor: EE591700017003638161
Банк Coop: EE704204278609604509

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