Фонд помощи больным раком выставил на благотворительный аукцион вязаных кукол, изображающих известных политиков

На аукционе, организованном в поддержку больных раком, можно приобрести кукол, изображающих Марта Лаара, Леннарта Мери, Арнольда Рюйтеля, Керсти Кальюлайд, Юри Ратаса, Тоомаса Хендрика Ильвеса, Андруса Ансипа, Евгения Осиновского, Кайю Каллас, Яну Тоом, Юргена Лиги, Кадри Симсон, Сийма Калласа, Марта Хельме и других известных политиков. Начальная цена каждой куклы составляет 10 евро, весь доход от аукциона идет на поддержку больных раком людей.

В предисловии к книге сказано:

”Когда приближаются выборы, кажется, что народ отдаляется от политиков и не хочет верить тому, что ему обещают. Когда выборы заканчиваются, кажется, что политики отдаляются от народа и не хотят выполнять то, что от них ожидают.

Может показаться, что между избирателями и избираемыми зияет гигантская непреодолимая пропасть, но все же обе стороны хотят, чтобы жизнь стала лучше, чтобы мы могли ладить между собой и любви было больше, чем ненависти.

Конечно, политиков можно видеть на экранах телевизоров и слышать по радио гораздо чаще, чем какого-нибудь отличного слесаря или швею, может, поэтому политики и кажутся такими далекими, недосягаемыми и высокомерными. Однако политики вовсе не чудо-существа, они обычные люди со всеми своими достоинствами и недостатками, такие же, как я, ты и водитель трейлера дядя Антс. Кстати, дядя Антс когда-то баллотировался на местных выборах, поэтому он тоже немного политик. Без политики и политиков нам все равно не обойтись, но мы можем приблизить их к народу. К сожалению, каким бы талантливым и способным ни был политик, он не в состоянии повсюду успеть, не может постучаться в дверь к каждому человеку. В то же время нам нужно максимально приблизить политиков к себе, настолько близко, чтобы мы могли их обнять.

Ничего другого не остается, как призвать на помощь вязание крючком, простое, приятное и эффективное искусство, и мы смастерим сами мягких и очень милых политиков-обнимашек. Каждый раз, когда вы будете обнимать вязаного политика, играть с ним или дремать в его компании, какая-то черта вашего характера станет сильнее, а умение — лучше. В то же время политик будет чувствовать любовь, достающуюся его кукольному двойнику, и становиться еще человечнее, теплее и достойнее любви.

Это как вуду, но только очень хорошее!

С вязаными политиками можно пойти в школу, на работу или даже отправиться в отпуск. Их можно подарить друзьям и врагам, родным и знакомым. Из вязаных политиков можно даже собрать свой собственный парламент или же усадить всех мягких популистов и радостных реформистов за круглый стол, чтобы раз и навсегда решить все эстонские проблемы”.

На время аукциона куклы будут выставлены в книжном магазине Rahva Raamat в центре Viru keskus.

ЦУ Фонд помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу ”Подаренная жизнь”(http://www.kingitudelu.ee/) был основан 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янеком Мягги. Из собранных пожертвований в пределах возможностей Фонд компенсирует счета за лечение пациентов, лекарства которых не компенсирует Больничная касса. Деньги поступают от пожертвований, сделанных в фонд. В совет фонда, который принимает решения о поддержке тех или иных пациентов, входят онкологи др. Пеэтер Падрик, др. Хеле Эвераус, др. Кристийна Оямаа, др. Кадри Путник, доцент отделения гематологии Тартуского университета др. Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков, а также министр государственного управления Янек Мягги.