Фонд поддержки родильных домов Эстонии призывает помочь детям появиться на свет

Благотворительная организация, которая с ноября 2017 года действует под названием Фонд поддержки родильных домов Эстонии, за 16 лет своей деятельности собрала более миллиона евро, за счет которых были куплены жизненно необходимые аппараты и оборудование, отремонтированы семейные палаты, оказана поддержка Семейному центру, появились семейные палаты в отделение интенсивной терапии, а также был обучен персонал больниц.

Фонд, который ранее назывался Фонд поддержки Пельгулиннаского роддома, хочет на основе своего длительного опыта, большой сети контактов и компетенции помочь развитию области деятельности в каждом уголке Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

”В ходе нашей деятельности выяснились два важных обстоятельства. Во-первых, и у других родильных домов есть потребность в помощи. Во-вторых, мы верим, что есть ряд проектов, которые станут возможны прежде всего тогда, когда мы будем действовать по всей Эстонии. Поэтому и родилась идея развивать фонд дальше и создать Фонд поддержки родильных домов Эстонии, охватывающий все родильные дома и отделения в стране”, — сказал член совета фонда Райнер Ратник.

На данный момент в деятельности фонда участвуют 5 больниц: Южно-Эстонская больница, Раквереская больница, Пярнуская больница, Вильяндиская больница и Пельгулиннаский роддом, но фонд ждет ходатайства от всех родильных отделений Эстонии. Вместе с частными спонсорами, а также с помощью частных фирм можно приобрести необходимое оборудование, которое позволит младенцам безопасно появляться на свет.

Фонд поддержки родильных домов Эстонии, в связи с приближающимися рождественскими праздниками, призывает всех людей и все фирмы сделать доброе дело.

”В совместных действиях есть нечто магическое и мы призываем всех жителей Эстонии по возможности, помимо обычных рождественских подарков, поддержать рождение маленьких улыбающихся чудес”, — призвала руководитель фонда Мари Терас.

”Важны и маленькие добрые дела. Для семей, которым мы можем помочь в их самые радостные, а иногда и самые сложные моменты, такие подарки имеют огромное значение”, — добавила Терас.

Внести свой вклад может каждый, став постоянным спонсором или сделав единоразовое пожертвование на сайте https://aitaalustadaelu.ee/toetan-fondi/.

Можно выбрать размер суммы пожертвования, а также поддержать конкретные проекты или больницы. Если выбор не был сделан, то фонд поддержки самостоятельно направит пожертвованные деньги в один из существующих проектов.