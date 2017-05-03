Фонд поддержит продвигающие интеграцию проекты в сфере культуры

Фонд интеграции объявил о проведении проектного конкурса в поддержку культурных мероприятий 2017 года. На конкурс ожидаются проекты, охватывающие носителей различных языков и культур.

По словам руководителя сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яны Тонди, на конкурс можно представить проекты, направленные на регионы Ида-Вирумаа и Харьюмаа, в которых уделяется особое внимание расширению сотрудничества между различными национальными сообществами Эстонии. Также приветствуются проекты, ориентированные на приобщение к эстонской культуре людей иных национальностей.

”Создание возможностей для совместной деятельности лучше всего способствует интеграции. Посещая культурные мероприятия и участвуя в воркшопах, носители различных языков и культур начинают больше общаться друг с другом”, — заметила Яна Тонди.

В рамках проектного конкурса будут финансироваться фестивали и выставки, а также прочие мероприятия, способствующие сотрудничеству между носителями различных языков и культур. Кроме того, на конкурс могут быть представлены проекты перевода и издания современных эстонских литературных произведений для детей и юношества, а также связанные с этими проектами литературные мероприятия.

В прошлом году в результате проведения этого конкурса проектов Фонд интеграции поддержал фестиваль ”Нарва, наполненная музыкой”, организованный Национальной оперой ”Эстония”, а также проведенную в рамках фестиваля Tallinn MusicWeek программу мультикультурализма и равных возможностей и мероприятия проекта ”Встречи с Тарковским 2016” в Таллинне, Маарду, Ида-Вирумаа, Тарту и Пярну .

Бюджет конкурса составляет 30 000 евро. Максимальная сумма, запрашиваемая на один проект, может достигать 10 000 евро.

Ходатайствовать о выделении поддержки в рамках проектного конкурса могут зарегистрированные в Эстонской Республике общественно-правовые и частноправовые юридические лица, а также местные самоуправления и подведомственные им учреждения.

Срок подачи ходатайств — 29 мая 2017 года.