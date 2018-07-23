23.07.2018, 16:21

Фонд ”Подаренная жизнь” за полгода вложил больше 1,1 миллиона евро в лечение онкобольных


rus.delfi.ee
EST
Alina Tubli
Alina TubliFoto: Taavi Sepp

Совет фонда за первое полугодие 2018 года удовлетворил рекордное количество просьб о помощи — 114. За счет пожертвований было собрано около 1,2 миллиона евро — в два раза больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Количество ходатайств о помощи, поступающих в фонд, также вновь бьет рекорды. Если в прошлом году фонд поддержал в общей сложности 100 человек, то в этом году только за первые полгода помощь была оказана большему числу людей. Если в феврале и марте в фонд поступало в среднем 15-20 заявлений в месяц, то в последние месяцы — в среднем по одному заявлению каждый день.

Получающие помощь люди живут практически в каждом уезде Эстонии. Самые молодые из них — это 30-летние матери и отцы семейств. Например, на прошлой неделе фонд ”Подаренная жизнь” призвал помочь 38-летней матери семейства Марине из Таллинна, на лечение которой за два дня 400 человек собрали более 14 500 евро.

”Фонд лечения рака стал народным движением, которое заботится о том, чтобы никто не остался один на один со своей бедой и чтобы все жители Эстонии получили необходимое лечение, надежду и возможность жить”, — говорит руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу. ”Нагрузка на фонд постоянно увеличивается. Наша ответственность растет. Но в то же время мы с большой благодарностью видим и то, что растут пожертвования — растет сумма добрых дел жителей Эстонии. Таким образом, мы смогли за четыре с половиной года деятельности, несмотря ни на что, поддержать абсолютно всех нуждающихся в помощи, которые относятся к целевой группе фонда. Никто из них не остался за дверью”.

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В летнее время график работы волонтеров фонда исключительно плотный. Фонд участвует почти во всех крупных массовых мероприятиях, давая возможность посетителям делать спонтанные пожертвования. В июле, например, фонд принимает участие в фестивалях Baltic Sun и Viljandi Folk, сопровождает футбольные клубы по Европе на кубковых матчах, а также участвует в серии концертов ”Большой народный праздник по-латышски”. Волонтеры ”Подаренной жизни” собирают пожертвования в магазинах алкогольных напитков в Айнажи и Валке, чтобы вернуть часть денег из Латвии.

В течение первого полугодия фонд собрал на различных мероприятиях более 100 000 евро пожертвований наличными деньгами и за счет платежей банковскими карточками.

Фонд призывает всех жителей Эстонии помочь больным раком людям посильным ежемесячным пожертвованием — пусть это будет даже 1 евро. На сайте www.kingitudelu.ee/annetajale через банковские ссылки постоянное пожертвование можно оформить за считанные секунды.

Лучший обзор работы фонда, истории и свидетельства получивших помощь вы найдете на странице фонда ”Подаренная жизнь” в Facebook www.facebook.com/kingitudelu.

Целевое учреждение ”Фонд лечения рака имени Хилле Тянавсуу Kingitud elu” (”Подаренная жизнь”)(http://www.kingitudelu.ee/) был учрежден 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янеком Мягги. Фонд оплачивает пациентам счета за лечение по мере поступления пожертвований, если Больничная касса Эстонии не компенсирует применение соответствующих препаратов. Целевое учреждение получает деньги из пожертвований. В состав совета фонда, который принимает решения о выделении средств на оказание помощи конкретным пациентам, входят онкологи доктор Пеэтер Падрик, доктор Хеле Эвераус, доктор Кристийна Оямаа, доктор Кадри Путник, специализирующийся на гематологии доцент Тартуского университета доктор Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков, актриса и психолог Рита Рятсепп и менеджер по связям с общественностью Янек Мягги.

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