Фонд ”Подаренная жизнь” за полгода вложил больше 1,1 миллиона евро в лечение онкобольных

”Фонд лечения рака стал народным движением, которое заботится о том, чтобы никто не остался один на один со своей бедой и чтобы все жители Эстонии получили необходимое лечение, надежду и возможность жить”, — говорит руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу. ”Нагрузка на фонд постоянно увеличивается. Наша ответственность растет. Но в то же время мы с большой благодарностью видим и то, что растут пожертвования — растет сумма добрых дел жителей Эстонии. Таким образом, мы смогли за четыре с половиной года деятельности, несмотря ни на что, поддержать абсолютно всех нуждающихся в помощи, которые относятся к целевой группе фонда. Никто из них не остался за дверью”.

В летнее время график работы волонтеров фонда исключительно плотный. Фонд участвует почти во всех крупных массовых мероприятиях, давая возможность посетителям делать спонтанные пожертвования. В июле, например, фонд принимает участие в фестивалях Baltic Sun и Viljandi Folk, сопровождает футбольные клубы по Европе на кубковых матчах, а также участвует в серии концертов ”Большой народный праздник по-латышски”. Волонтеры ”Подаренной жизни” собирают пожертвования в магазинах алкогольных напитков в Айнажи и Валке, чтобы вернуть часть денег из Латвии.

В течение первого полугодия фонд собрал на различных мероприятиях более 100 000 евро пожертвований наличными деньгами и за счет платежей банковскими карточками.

Фонд призывает всех жителей Эстонии помочь больным раком людям посильным ежемесячным пожертвованием — пусть это будет даже 1 евро. На сайте www.kingitudelu.ee/annetajale через банковские ссылки постоянное пожертвование можно оформить за считанные секунды.

Лучший обзор работы фонда, истории и свидетельства получивших помощь вы найдете на странице фонда ”Подаренная жизнь” в Facebook www.facebook.com/kingitudelu.