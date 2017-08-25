Фонд ”Подаренная жизнь” призывает помочь Игорю победить рак

В связи с большим количеством нуждающихся Фонд помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) собирает дополнительные пожертвования на лечение 47-летнего Игоря Степанова.

Борьба мужчины с лимфомой началась еще в 2015 году, но болезнь стала прогрессировать, и теперь последняя надежда Игоря — лекарство Pixantrone, которое Больничная касса не оплачивает. Стоимость трех месяцев лечения превышает 16 000 евро.

Задача фонда — собрать для Игоря необходимую сумму. Сам мужчина из-за нетрудоспособности не способен оплатить лекарства.

Если сумма пожертвований превысит необходимую для Игоря, то фонд "Подаренная жизнь" использует последующие поступивше средства для оплаты лечения других больных.

Сделать пожертвование на лечение Игоря можно с помощью денежного перевода на банковский счет фонда. В пояснении укажите — Igori raviks.

Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001

Nordea pank: EE591700017003638161

Помочь онкологическим больным можно посредством единовременного пожертвования, или став постоянным жертвователем — через ссылку на банк на сайте www.kingitudelu.ee.