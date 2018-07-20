20.07.2018, 19:20

Фонд лечения рака: за миллион евро мы могли бы предоставить лечение сотне человек

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rus.delfi.ee
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Vähiravifondi "Kingitud elu" vahvliralli
Vähiravifondi "Kingitud elu" vahvliralliFoto: Kingitud Elu

Больничная касса и Касса по безработице хотят в следующем году сменить свои названия на Кассу здоровья и Кассу труда, по предварительным подсчетам, смена названий этих учреждений будет стоить до 865 000 евро.

Член правления фонда лечения рака Kingitud Elu Тойво Тянавсуу сказал порталу Stolitsa.ee, что за миллион евро мы могли бы предоставить лечение сотне человек за год:

”Нецелесообразная трата средств — это, конечно, всегда проблема. Вместе с тем, я не берусь сказать, нужно ли Больничной кассе новое название или нет. Я просто знаю, что за миллион евро (это почти та сумма, которую два учреждения планируют потратить на смену названия) мы могли бы предоставить лечение сотне человек за год.

Я не могу оценить, целесообразно ли тратить такую сумму на смену названий, так как я не знаю, что это будет означать. Например, изменится ли вместе со сменой названия качество услуг.

Глава Больничной кассы Райн Лаане сказал, что ничье лечение из-за смены названия не пострадает, то есть, никто не останется из-за этого без лечения. Но у меня возникает вопрос: а получит ли кто-то лечение именно благодаря смене названия? Из тех, кто сегодня его не получил бы? И поменяется ли содержание услуг Больничной кассы после смены названия? Этого я не знаю”.

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