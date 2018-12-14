Фонд лечения рака за четыре месяца вложил в здоровье людей Эстонии один миллион евро(1)
Фонд лечения рака за 4 месяца вложил в здоровье людей Эстонии один миллион евро
Фонд лечения рака за 4 месяца вложил в здоровье людей Эстонии один миллион евро
”В конце года мы испытываем чрезвычайное напряжение, ощущая огромный груз ответственности. В этом году помощь от фонда лечения рака получают почти 300 человек — это втрое больше, чем в прошлом году. В Эстонии так много людей, которые хотели бы жить, но уже не помещаются под зонтик Больничной кассы. До сих пор мы никого не оставили за дверью нашего фонда и надеемся, что не оставим и впредь. Однако трехкратный рост поглотил все наши резервы и мы волнуемся в отношении будущего. Я призываю всех поддержать нашу миссию пусть даже самым маленьким постоянным пожертвованием, чтобы в 2019 году никто не остался без необходимого лечения”, — говорит руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу.
- Оплачены счета на лечение в размере 500 450 евро, совет фонда одобрил поддержку лечения 52 человек.
- Пожертвования собирали на Tallinn International Horse Show, на хоккейных матчах KHL в ледовом холле ”Тондираба”, в разных торговых центрах, на гала-концерте MyHits Awards, на ярмарке Mardilaat, на приеме в честь 93- летия Эстонской торгово-промышленной палаты, на вечеринках 30+, на юбилейных концертах Тыниса Мяги, на концерте Кадри Вооранд, на управленческой конференции Global Leadership Summit, на рождественской ярмарке Тартуских выставок, на фестивале Robotex и многих других мероприятиях.
- Юбилеи отмечали предприятия Hyrles и Compensa Life Vienna Insurance. Cleveron открыл расширенное производство в Вильянди. По случаю своих торжеств эти фирмы и их партнеры по сотрудничеству пожертвовали в поддержку больным раком в целом более 27 000 евро.
- Фракция EKRE внесла предложение выделить фонду лечения рака из госбюджета 100 000 евро в качестве ”крышевых денег”.
- В ноябре фонд посетил Клинику Тартуского университета, Ида-Таллиннскую центральную больницу и Северо-Эстонскую региональную больницу, встретившись с онкологами, гематологами и аптекарями из трех крупных онкологических центров.
- Фонд призвал предпринимателей отказаться от бессмысленных рождественских подарков своим клиентам, партнерам и работникам и вместо этого подарить своим пожертвованием надежду и дни жизни больным раком людям. Многие фирмы последовали призыву — итоги этой акции обнародуют в январе. Для тех предприятий, которые решили поддержать больных раком, но все же хотели бы положить что-нибудь в мешок своего Деда Мороза, волонтеры фонда лечения рака примерно за сутки испекли почти 5000 вафель по старинному рецепту. За вафли было пожертвовано около 30 000 евро в поддержку больных раком.
- Фонж открыл счет в банке Coop, а в скором времени появится и банковская ссылка на нашей домашней странице. Вновь открыт аккаунт фонда лечения рака на PayPal.
- Ваша рождественская елка продлит жизнь! Закажите в этом году рождественскую елку себе домой или в офис через сайт joulukuused.ee — каждое купленное деревце поддержит фонд лечения рака одним евро. При заказе елки используйте скидочный код ”Kingitud elu” и сможете выбрать между бесплатным транспортом в пределах Таллинна или скидкой 5 евро со стоимости елки.
- Благотоворительные отражатели фонда лечения рака можно по-прежнему приобрести в магазинах Rimi, Selver, Prisma, Rahva Raamat, Circle K и Stockmann.
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