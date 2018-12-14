Фонд лечения рака за четыре месяца вложил в здоровье людей Эстонии один миллион евро

- Пожертвования собирали на Tallinn International Horse Show, на хоккейных матчах KHL в ледовом холле ”Тондираба”, в разных торговых центрах, на гала-концерте MyHits Awards, на ярмарке Mardilaat, на приеме в честь 93- летия Эстонской торгово-промышленной палаты, на вечеринках 30+, на юбилейных концертах Тыниса Мяги, на концерте Кадри Вооранд, на управленческой конференции Global Leadership Summit, на рождественской ярмарке Тартуских выставок, на фестивале Robotex и многих других мероприятиях.

- Юбилеи отмечали предприятия Hyrles и Compensa Life Vienna Insurance. Cleveron открыл расширенное производство в Вильянди. По случаю своих торжеств эти фирмы и их партнеры по сотрудничеству пожертвовали в поддержку больным раком в целом более 27 000 евро.

- Фракция EKRE внесла предложение выделить фонду лечения рака из госбюджета 100 000 евро в качестве ”крышевых денег”.

- В ноябре фонд посетил Клинику Тартуского университета, Ида-Таллиннскую центральную больницу и Северо-Эстонскую региональную больницу, встретившись с онкологами, гематологами и аптекарями из трех крупных онкологических центров.

- Фонд призвал предпринимателей отказаться от бессмысленных рождественских подарков своим клиентам, партнерам и работникам и вместо этого подарить своим пожертвованием надежду и дни жизни больным раком людям. Многие фирмы последовали призыву — итоги этой акции обнародуют в январе. Для тех предприятий, которые решили поддержать больных раком, но все же хотели бы положить что-нибудь в мешок своего Деда Мороза, волонтеры фонда лечения рака примерно за сутки испекли почти 5000 вафель по старинному рецепту. За вафли было пожертвовано около 30 000 евро в поддержку больных раком.

- Фонж открыл счет в банке Coop, а в скором времени появится и банковская ссылка на нашей домашней странице. Вновь открыт аккаунт фонда лечения рака на PayPal.

- Ваша рождественская елка продлит жизнь! Закажите в этом году рождественскую елку себе домой или в офис через сайт joulukuused.ee — каждое купленное деревце поддержит фонд лечения рака одним евро. При заказе елки используйте скидочный код ”Kingitud elu” и сможете выбрать между бесплатным транспортом в пределах Таллинна или скидкой 5 евро со стоимости елки.

- Благотоворительные отражатели фонда лечения рака можно по-прежнему приобрести в магазинах Rimi, Selver, Prisma, Rahva Raamat, Circle K и Stockmann.