Фонд лечения рака в мае оплатил рекордную сумму счетов за лечение – 355 000 евро

В мае мы начали также поддерживать 60-летнего Виктора из Йыхви, в лечение рака легких которого мы вложим в течение трех месяцев 18 000 евро, из этой суммы 2000 евро он оплатит сам.

Виктор пишет: ”Я искренне благодарен фонду и всем жертвователям за поддержку. Я верю, что смогу выздороветь, чтобы быть с моими близкими, радоваться большим и маленьким успехам моих детей и внуков, быть нужным членом общества и делать мою любимую работу”.

Фонд протянул руку помощи также 63-летней Тийу из Тарту и поддерживает ее лечение рака груди, на которое уходит примерно 3000 евро в месяц.

Женщина пишет: ”В июле в нашей семье должен родиться первый внук. Я надеюсь, что благодаря лечению смогу увидеть его, а также радоваться его взрослению. Без поддержки лекарство было бы слишком дорогим, один курс лечения — 21 таблетка — стоит почти 3000 евро. Благодарю всех, кто нашел возможность поддержать фонд и таким образом подарить надежду тем, кто в ней нуждается, а также веру в возможность выздоровления”.

Во время благотворительной толоки добровольцы фонда лечения рака собрали в целом 34 000 евро.

Фонд покупает лекарства, государство получает налоговые деньги

Газета Õhtuleht заострила внимание на теме налогообложения благотворительности. Следует особо выделить и подчеркнуть двумя красными линиями: государство не облагает налогом пожертвования. Тем не менее, фонд должен платить 9% налога с оборота, как любой, кто покупает лекарства.

Поскольку фонд покупает очень много лекарств, за четыре года он использовал более 300 000 евро пожертвований на оплату налога с оборота.

Новый министр здоровья и труда Рийна Сиккут не видит возможности ситуации, в которой фонд лечения рака не поддерживал бы, в дополнение к больным раком, и государство налоговыми поступлениями. Однако руководитель Больничной кассы Райн Лаане в то же время является постоянным жертвователем в фонде лечения рака.