16.06.2018, 19:37

Фонд лечения рака в мае оплатил рекордную сумму счетов за лечение – 355 000 евро


rus.delfi.ee
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Фонд лечения рака в мае оплатил рекордную сумму счетов за лечение – 355 000 евро
Foto: Tiit Blaat

В мае в фонд лечения рака «Подаренная жизнь» в качестве пожертвований поступило более 160 000 евро. Совет фонда одобрил поддержку лечения 33 человек, из которых 10 впервые получат пособие от фонда. В общей сложности фонд оплатил счета за лечение на сумму почти 355 000 евро – больше, чем когда-либо раньше за один месяц.

В мае в фонд вновь поступила буквально лавина заявлений, только за одну неделю в почтовый ящик фонда пришло 15 ходатайств о помощи — больше, чем когда-либо раньше. В этом году за пять месяцев количество получающих помощь людей превысило 100 человек. В прошлом году мы поддержали такое количество людей на протяжении целого года.

Фонд организовал персональные кампании по сбору средств, чтобы поддержать 46-летнюю маму и бабушку Ирене Амур из Пярну и 57-летнего отца семейства Оття Паакспуу с острова Саарема. Лечение обоих проводится и продолжается при поддержке фонда. В пользу Ирене зрители передачи TV3 ”Время ангелов” пожертвовали в декабре более 64 000 евро, благодаря которым мы гарантируем этой женщине лечение на долгое время. Оба живут среди своих близких. Каждый день как подарок.

В мае мы начали также поддерживать 60-летнего Виктора из Йыхви, в лечение рака легких которого мы вложим в течение трех месяцев 18 000 евро, из этой суммы 2000 евро он оплатит сам.

Виктор пишет: ”Я искренне благодарен фонду и всем жертвователям за поддержку. Я верю, что смогу выздороветь, чтобы быть с моими близкими, радоваться большим и маленьким успехам моих детей и внуков, быть нужным членом общества и делать мою любимую работу”.

Фонд протянул руку помощи также 63-летней Тийу из Тарту и поддерживает ее лечение рака груди, на которое уходит примерно 3000 евро в месяц.

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Женщина пишет: ”В июле в нашей семье должен родиться первый внук. Я надеюсь, что благодаря лечению смогу увидеть его, а также радоваться его взрослению. Без поддержки лекарство было бы слишком дорогим, один курс лечения — 21 таблетка — стоит почти 3000 евро. Благодарю всех, кто нашел возможность поддержать фонд и таким образом подарить надежду тем, кто в ней нуждается, а также веру в возможность выздоровления”.

Во время благотворительной толоки добровольцы фонда лечения рака собрали в целом 34 000 евро.

Фонд покупает лекарства, государство получает налоговые деньги

Газета Õhtuleht заострила внимание на теме налогообложения благотворительности. Следует особо выделить и подчеркнуть двумя красными линиями: государство не облагает налогом пожертвования. Тем не менее, фонд должен платить 9% налога с оборота, как любой, кто покупает лекарства.

Поскольку фонд покупает очень много лекарств, за четыре года он использовал более 300 000 евро пожертвований на оплату налога с оборота.

Новый министр здоровья и труда Рийна Сиккут не видит возможности ситуации, в которой фонд лечения рака не поддерживал бы, в дополнение к больным раком, и государство налоговыми поступлениями. Однако руководитель Больничной кассы Райн Лаане в то же время является постоянным жертвователем в фонде лечения рака.

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