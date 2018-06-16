Фонд лечения рака в мае оплатил рекордную сумму счетов за лечение – 355 000 евро

В мае в фонд лечения рака «Подаренная жизнь» в качестве пожертвований поступило более 160 000 евро. Совет фонда одобрил поддержку лечения 33 человек, из которых 10 впервые получат пособие от фонда. В общей сложности фонд оплатил счета за лечение на сумму почти 355 000 евро – больше, чем когда-либо раньше за один месяц.
В мае в фонд вновь поступила буквально лавина заявлений, только за одну неделю в почтовый ящик фонда пришло 15 ходатайств о помощи — больше, чем когда-либо раньше. В этом году за пять месяцев количество получающих помощь людей превысило 100 человек. В прошлом году мы поддержали такое количество людей на протяжении целого года.
Фонд организовал персональные кампании по сбору средств, чтобы поддержать 46-летнюю маму и бабушку Ирене Амур из Пярну и 57-летнего отца семейства Оття Паакспуу с острова Саарема. Лечение обоих проводится и продолжается при поддержке фонда. В пользу Ирене зрители передачи TV3 ”Время ангелов” пожертвовали в декабре более 64 000 евро, благодаря которым мы гарантируем этой женщине лечение на долгое время. Оба живут среди своих близких. Каждый день как подарок.