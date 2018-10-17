17.10.2018, 17:20

Фонд лечения рака призывает предприятия: в этом году на Рождество подарите надежду и дни жизни

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rus.delfi.ee
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Vähiravifondi "Kingitud elu" vahvliralli
Vähiravifondi "Kingitud elu" vahvliralliFoto: Kingitud Elu

Уже который год подряд фонд лечения рака "Подаренная жизнь" обращается ко всем предприятиям Эстонии с призывом отказаться от скучных и ненужных рождественских подарков и вместо этого при помощи пожертвований подарить людям Эстонии надежду, дни жизни и здоровье. Кроме того, фонд предлагает и сюрпризы в мешок с подарками корпоративного Деда Мороза.

"За пять лет мы смогли подарить надежду, здоровье и дни жизни примерно 500 людям, но только в этом году количество нуждающихся в помощи превышает 200 человек. При этом тенденция показывает, что лечение для спасения жизни требуется все более молодым людям, часто 30- и 40-летним отцам и матерям семейств, которым еще нужно растить детей.

Мы призываем все эстонские предприятия отказаться от приобретения ненужных и скучных подарков своим партнерам, клиентам и работникам и вместо этого сделать коллективный подарок подарков: предоставить кому-то возможность жизненно важного лечения от рака, сохранить надежду, добавить драгоценного времени, дать возможность еще пожить", — говорит руководитель фонда лечения рака "Подаренная жизнь" Тойво Тянавсуу.

Предприятия могут направлять свои пожертвования как в т.н. общий котел, так и при соглашении сторон в поддержку лечения конкретного человека, который борется с раком.

Предприятиям, желающим поддержать борьбу за жизнь больных раком людей и в то же время положить что-то в мешок своему Деду Морозу, фонд лечения рака предлагает благотворительные отражатели и сделанные в сотрудничестве с фирмой Vahvlihaldjad вафли по старинному рецепту. Кроме того, все желающие могут приобрести в фонде благотворительные рождественские открытки.

Руководитель фонда лечения рака Тойво Тянавсуу и исполнительный директор фонда Катрин Куусемяэ готовы выступить с благодарственной речью на рождественском празднике каждого предприятия и рассказать о миссии фонда лечения рака.

Каждое предприятие, заинтересованное в благотворительности, может отправить свои пожелания на электронный адрес info@kingitudelu.ee, получив в ответ наилучшим образом соответствующее его ожиданиям т. н. рождественское предложение.

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