Фонд лечения рака призывает предприятия: в этом году на Рождество подарите надежду и дни жизни

"За пять лет мы смогли подарить надежду, здоровье и дни жизни примерно 500 людям, но только в этом году количество нуждающихся в помощи превышает 200 человек. При этом тенденция показывает, что лечение для спасения жизни требуется все более молодым людям, часто 30- и 40-летним отцам и матерям семейств, которым еще нужно растить детей.

Мы призываем все эстонские предприятия отказаться от приобретения ненужных и скучных подарков своим партнерам, клиентам и работникам и вместо этого сделать коллективный подарок подарков: предоставить кому-то возможность жизненно важного лечения от рака, сохранить надежду, добавить драгоценного времени, дать возможность еще пожить", — говорит руководитель фонда лечения рака "Подаренная жизнь" Тойво Тянавсуу.

Предприятия могут направлять свои пожертвования как в т.н. общий котел, так и при соглашении сторон в поддержку лечения конкретного человека, который борется с раком.

Предприятиям, желающим поддержать борьбу за жизнь больных раком людей и в то же время положить что-то в мешок своему Деду Морозу, фонд лечения рака предлагает благотворительные отражатели и сделанные в сотрудничестве с фирмой Vahvlihaldjad вафли по старинному рецепту. Кроме того, все желающие могут приобрести в фонде благотворительные рождественские открытки.