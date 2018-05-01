Фонд лечения рака приглашает помочь онкологическим больным, воспитывающим детей

В субботу, 5 мая, десятки добровольцев фонда направятся в торговые центры по всей Эстонии, чтобы собирать спонтанные пожертвования жителей Эстонии в наличной или безналичной форме. Добровольцев фонда можно будет найти в крупных торговых центрах, а также магазинах сети Selver в Таллинне, Тарту, Нарве, Пайде, Раквере, Вильянди, Выру, Кейла, Куусалу, Саку и др.

По традиции в акции также примут участие политики. В этом году свой вклад внесут, например, депутаты Юри Яансон, Керсти Сарапуу, Хелмен Кютт и Мартин Репинский.

”В фонд лечения рака за помощью все чаще обращаются молодые люди, у которых не только нет долгой жизни впереди, но которым нужно еще и растить детей. За последний год мы поддержали более десятка молодых матерей и отцов, у которых есть несовершеннолетние, а у некоторых из них — совсем маленькие дети, — рассказал руководитель фонда ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу. — С помощью акции мы хотим обеспечить этим семьям возможность быть вместе. Ни один ребенок не должен расти без отца или матери”.

Также в рамках толоки можно пожертвовать средства в ящик для сбора или добавить сумму к своему счету за покупку во всех пунктах обслуживания Circle K по всей Эстонии.​

Как поддержать больных раком родителей в рамках акции?

1) Приглашаем в течение недели сделать посильное пожертвование с помощью интернет-банка, банковских ссылок, телефонного звонка или мобильного платежа: www.kingitudelu.ee/annetajale