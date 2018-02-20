Фонд лечения рака получил рекордное число ходатайств: за три недели надежду на жизнь обрело 18 человек

В начале 2018 года фонд лечения рака Kingitud elu оказался под серьезным давлением. Всего за три последние недели фонд получил около двадцати ходатайств — гораздо больше, чем бывало раньше. Хотя фонду и удалось подарить надежду на жизнь еще 18 людям, мы призываем всех поддерживать нашу борьбу с раком хотя бы небольшими регулярными пожертвованиями для того, чтобы ни один больной раком человек не остался в этом году без крайне необходимого лечения и надежды.

18 одобренных советом фонда ходатаев — люди с различными видами рака из ряда регионов Эстонии. На лечение каждого получателя помощи тратится 2000-6000 евро в месяц.

Сражающаяся с раком шейки матки 50-летняя жительница Таллинна Марью Маазик-Кютт по-прежнему получает поддержку фонда. Kingitud elu также финансирует лечение 60-летнего жителя Вильянди от рака почки.

35-летняя мать Майли Луберг лечится от лейкемии при содействии фонда — на это в течение четырех месяцев будет потрачено 57 000 евро.

Благодаря вмешательству фонда различные лекарства от рака кишечника получат шесть человек — 67- и 87-летние мужчины и четыре женщины в возрасте 58, 59, 60 и 79 лет. Пациенты проживают в Таллинне, Ляэне-Вирумаа и Кохтла-Ярве. Четыре человека начнут курс лечения сейчас, а двое уже некоторое время получают поддержку фонда.

Еще пять человек — трое мужчин средних лет и две женщины — могут положиться на фонд при лечении рака легких. Эти пациенты живут в Таллинне, Тарту и Нарве. Среди них — отец Эрик Саар, лечение которого Kingitud elu финансирует ежемесячно с весны 2016 года. Также уже давно и успешно ведется лечение рака легких у 49-летней женщины, 63-летней женщины и 67-летнего мужчины. Всё это подаренные жизни — шанс на продолжение полноценной жизни в результате лечения.

Самый молодой пациент, которому фонд протянул руку помощи в последние недели, проживает в волости Раэ — это 32-летняя женщина с саркомой молочной железы.

Продолжается лечение страдающей раком желудка 69-летней опытной преподавательницы фортепиано Ану Нахкур и борющегося с раком печени 58-летнего жителя Таллинна. Еще фонд начал поддерживать лечение 47-летнего отца семейства от лимфомы Ходжкина.

59-летняя учительница с раком кишечника из Кохтла-Ярве, для лечения которой фонд выделит 7800 евро в течение трех месяцев, пишет: ”К сожалению, я слишком поздно узнала о своем тяжелом недуге — опухоли в толстой кишке. Мне не удалось распознать симптомы, потому что редко бывало плохо и поэтому я их игнорировала.

Летом 2015 года положение ухудшилось — настроение было подавленным, я ощущала усталость и сонливость, стала безынициативной. В конце августа я обратилась к семейному врачу, и он направил меня на анализы. На следующий день я попала в больницу из-за очень низкого уровня гемоглобина. Мне перелили кровь и разрешили сходить 1 сентября в школу, ведь я была классной руководительницей. Но потом я должна была вернуться в больницу. Более тщательные анализы показали наличие рака.

Я начала ездить в Тарту. Первые лечебные процедуры, затем операция и дальнейшее лечение. Так неприятно было потерять все свои волосы. Но метастазы исчезли!

2017 год начался спокойно, я чувствовала себя нормально. Но на обследовании в августе мне сказали, что ситуация ухудшилась. Вновь возникли метастазы, причем уже в нескольких органах. Новый курс лечения не принес ожидаемого облегчения.

Тогда доктор Андрус Мяги посоветовал мне обратиться в фонд лечения рака. Некоторое время пришлось прождать без лечения, и меня охватила депрессия. Теперь я уже три раза принимала таблетки и чувствую себя нормально. Да, иногда еще беспокоят боли и прочие проблемы. Но у меня появилась надежда! Я не хочу сдаваться, я борюсь, ведь столько еще всего нужно сделать в жизни.

Я овдовела, у меня двое детей и два внука. Тут все ясно без слов. Но еще у меня много юных учеников, которых я хочу подготовить к выпускным экзаменам по эстонскому языку и литературе. С ними у меня отличное взаимопонимание, и они так хотят окончить школу под моим руководством. Постараюсь не подвести их — благодаря вам. Большинство будних дней я провожу на работе, за исключением периодов лечения. Не представляю себя сидящей дома с тяжелыми думами — школа для меня как терапия. Огромное спасибо фонду и жертвователям!”

Фонд лечения рака призывает всех жителей и предприятия Эстонии делать посильные регулярные пожертвования во имя обеспечения помощи всем больным раком.

На страничке сайта фонда www.kingitudelu.ee/annetajale можно оформить пожертвование по банковской ссылке за считанные секунды.

Целевое учреждение ”Фонд лечения рака имени Хилле Тянавсуу Kingitud elu” (”Подаренная жизнь”)(http://www.kingitudelu.ee/) был учрежден 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янеком Мягги. Фонд оплачивает пациентам счета за лечение по мере поступления пожертвований, если Больничная касса Эстонии не компенсирует применение соответствующих препаратов. Целевое учреждение получает деньги из пожертвований. В состав совета фонда, который принимает решения о выделении средств на оказание помощи конкретным пациентам, входят онкологи доктор Пеэтер Падрик, доктор Хеле Эвераус, доктор Кристийна Оямаа, доктор Кадри Путник, специализирующийся на гематологии доцент Тартуского университета доктор Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков, актриса и психолог Рита Рятсепп и менеджер по связям с общественностью Янек Мягги.