Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” за полгода вложил больше 1,1 млн евро в лечение больных людей

Совет фонда за первое полугодие 2018 года удовлетворил рекордное количество просьб о помощи — 114. За счет пожертвований было собрано около 1,2 миллиона евро — в два раза больше, чем за первое полугодие прошлого года, сообщает фонд.
Количество ходатайств о помощи, поступающих в фонд, также вновь бьет рекорды. Если в прошлом году фонд поддержал в общей сложности 100 человек, то в этом году только за первые полгода помощь была оказана большему числу людей. Если в феврале и марте в фонд поступало в среднем 15-20 заявлений в месяц, то в последние месяцы — в среднем по одному заявлению каждый день.
Получающие помощь люди живут практически в каждом уезде Эстонии. Самые молодые из них — это 30-летние матери и отцы семейств. Например, на прошлой неделе фонд ”Подаренная жизнь” призвал помочь 38-летней матери семейства Марине из Таллинна, на лечение которой за два дня 400 человек собрали более 14 500 евро.