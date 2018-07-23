23.07.2018, 20:10

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” за полгода вложил больше 1,1 млн евро в лечение больных людей


rus.delfi.ee
EST
Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” за полгода вложил больше 1,1 млн евро в лечение больных людей
vähiravifond Kingitud eluFoto: Tiit Blaat

Совет фонда за первое полугодие 2018 года удовлетворил рекордное количество просьб о помощи — 114. За счет пожертвований было собрано около 1,2 миллиона евро — в два раза больше, чем за первое полугодие прошлого года, сообщает фонд.

Количество ходатайств о помощи, поступающих в фонд, также вновь бьет рекорды. Если в прошлом году фонд поддержал в общей сложности 100 человек, то в этом году только за первые полгода помощь была оказана большему числу людей. Если в феврале и марте в фонд поступало в среднем 15-20 заявлений в месяц, то в последние месяцы — в среднем по одному заявлению каждый день.

Получающие помощь люди живут практически в каждом уезде Эстонии. Самые молодые из них — это 30-летние матери и отцы семейств. Например, на прошлой неделе фонд ”Подаренная жизнь” призвал помочь 38-летней матери семейства Марине из Таллинна, на лечение которой за два дня 400 человек собрали более 14 500 евро.

”Фонд лечения рака стал народным движением, которое заботится о том, чтобы никто не остался один на один со своей бедой и чтобы все жители Эстонии получили необходимое лечение, надежду и возможность жить, — говорит руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу. — Нагрузка на фонд постоянно увеличивается. Наша ответственность растет. Но в то же время мы с большой благодарностью видим и то, что растут пожертвования — растет сумма добрых дел жителей Эстонии. Таким образом, мы смогли за четыре с половиной года деятельности, несмотря ни на что, поддержать абсолютно всех нуждающихся в помощи, которые относятся к целевой группе фонда. Никто из них не остался за дверью”.

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В летнее время график работы волонтеров фонда исключительно плотный. Фонд участвует почти во всех крупных массовых мероприятиях, давая возможность посетителям делать спонтанные пожертвования. В июле, например, фонд принимает участие в фестивалях Baltic Sun и Viljandi Folk, сопровождает футбольные клубы по Европе на кубковых матчах, а также участвует в серии концертов ”Большой народный праздник по-латышски”. Волонтеры ”Подаренной жизни” собирают пожертвования в магазинах алкогольных напитков в Айнажи и Валке, чтобы вернуть часть денег из Латвии.

В течение первого полугодия фонд собрал на различных мероприятиях более 100 000 евро пожертвований наличными деньгами и за счет платежей банковскими карточками.

Фонд призывает всех жителей Эстонии помочь больным раком людям посильным ежемесячным пожертвованием — пусть это будет даже 1 евро. На сайте www.kingitudelu.ee/annetajale через банковские ссылки постоянное пожертвование можно оформить за считанные секунды.

Лучший обзор работы фонда, истории и свидетельства получивших помощь вы найдете на странице фонда ”Подаренная жизнь” в Facebook www.facebook.com/kingitudelu.

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