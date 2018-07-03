Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” возвращает часть денег из Латвии

Во первых, в июле в часы пик, то есть по пятницам и субботам, волонтеры фонда будут собирать пожертвования в магазинах SuperAlko в Айнажи и Валка.

Во-вторых, в то же время волонтеры фонда будут способствовать сохранению народного здоровья, поскольку у дверей алкогольного магазина соберут часть денег, которая иначе пошла бы на выпивку. Последние исследования показали, что употребление алкоголя в Эстонии немного выросло, и фонд хочет переломить эту тенденцию.

В-третьих, фонд приглашает всех жителей Эстонии, отправляющихся за покупками в Латвию, пожертвовать часть сэкономленных денег на поддержку раковых больных. Хорошим примером стали организаторы прошедшей 24 февраля акции протеста ”Налоги в Латвию!”, которые пожертвовали на лечение больных раком 800 евро. В пояснении к пожертвованию просят написать ”Латвия”.

В-четвертых, фонд приглашает всех работников суперминистерства, депутатов парламента и членов правительства в относительно свободный летний период вложить в эту акцию свое время и энергию, помогая собирать пожертвования в Латвии. На этой неделе фонд отправит соответствующее приглашение в суперминистерство и парламент.

В-пятых, акцию фонда лечения рака в Латвии поддержит и компания-владелец магазинов SuperAlko — фирма Aldar Eesti, которая вкладывает часть полученной в Латвии прибыли в поддержку деятельности фонда лечения рака.

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” в этом году проспонсировал лечение 150 человек и собрал в качестве пожертвований более 1,2 миллиона евро.

Целевое учреждение ”Фонд лечения рака имени Хилле Тянавсуу Kingitud elu” (”Подаренная жизнь”)(http://www.kingitudelu.ee/) было учреждено 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу и Янеком Мягги. Фонд оплачивает пациентам счета за лечение по мере поступления пожертвований, если Больничная касса Эстонии не компенсирует применение соответствующих препаратов. Целевое учреждение получает деньги из пожертвований. В состав совета фонда, который принимает решения о выделении средств на оказание помощи конкретным пациентам, входят онкологи доктор Пеэтер Падрик, доктор Хеле Эвераус, доктор Кристийна Оямаа, доктор Кадри Путник, специализирующийся на гематологии доцент Тартуского университета доктор Эдвард Лаане, предприниматель и почетный консул Бельгии в Эстонии Эрик Сакков, актриса и психолог Рита Рятсепп и менеджер по связям с общественностью Янек Мягги.