Фонд лечения рака объясняет: какая часть пожертвований идет в карманы работников самого фонда?

Как поясняет фонд, цифры ушедшего года еще подсчитываются, но отчет за 2017 хозяйственный год доступен для всех на домашней странице фонда.

Там можно прочитать, что Фонд лечения рака в 2017 году собрал 1,77 млн евро доходов, в фонде один получающий зарплату работник (исполнительный директор Катрин Кууземяэ), расходы фонда на рабочую силу были 46 000 евро в год.

Из 46 000 евро почти половина пошла в виде налогов (подоходный налог, социальный налог и др.) государству, и осталось чуть больше 2000 евро в месяц. Это и есть нетто-зарплата человека, который занимается почти всем в крупнейшем благотворительном фонде Эстонии.

Тойво Тянавсуу — член правления фонда (не член совета), занимается преимущественно информированием и следующими из закона задачами и ежемесячно зарплаты из фонда не получает.

В 2017 году у фонда лечение рака ушло 3,4% от пожертвований на покрытие всех расходов фонда на деятельность (зарплата, реклама, печать и др.). 96,6% от всех пожертвований пошло непосредственно на оплату счетов за лечение, причем и за них фонд торговался с фармацевтическими фирмами столько, сколько возможно.

Известно, что в 2018 году расходы на деятельность фонда упали до уровня примерно 2,5% от всех пожертвований. В таком случае в прошлом году на помощь нуждающимся пошло 97,5% пожертвований.