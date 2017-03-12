Фонд лечения рака Kingitud elu захлестнула волна ходатайств

В начале 2017 года фонд лечения рака Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) снова захлестнула волна ходатайств о помощи: только за январь, февраль и десять дней марта фонд выделил на лечение 20 новых ходатаев в общей сложности более 180 000 евро. В прошлом году такое же количество ходатайств поступило за шесть месяцев.

Поскольку средства, которыми располагает фонд, ограничены, он призывает всех жителей Эстонии внести посильный вклад, став постоянным спонсором, чтобы подарить абсолютно всем онкобольным Эстонии шанс попробовать лучшее лечение, обрести бесценную надежду и спасительную соломинку, а также возможность жить полноценной жизнью или даже выздороветь.

”Призываем всех жителей Эстонии помочь в борьбе за жизнь. Если бы каждый эстоноземелец пожертвовал фонду лечения рака один евро в год, наш бюджет пособий был бы очень велик и мы могли бы гарантировать спасительную соломинку всем нуждающимся в помощи, — сказала исполнительный директор фонда Kingitud elu Катрин Крууземяэ. — Сейчас финансовое положение фонда снова приближается к критической отметке”.

Среди 20 человек, которым фонд помог в этом году, есть те, кто борются с меланомой, лимфомой, раком толстой кишки, раком щитовидной железы, лейкемией или другими тяжелыми формами заболевания. Самым младшим из тех, кого в этом году не смогла поддержать государственная система здравоохранения и кто обратился в фонд, — 4 года, 37 и 39 лет.

Например, 53-летняя мать и бабушка с помощью Kingitud elu борется с раком легких. Она нуждается в лекарстве Keytruda стоимостью 3000 евро в месяц.

Прошлым летом женщина начала терять вес. Семейный врач сначала не мог найти причину, так как не был сделан рентген легких. Осенью возникли проблемы с дыханием, женщину доставили в больницу. Там и был поставлен шокирующий диагноз: рак легких самой тяжелой — четвертой — стадии с метастазами в надпочечниках и головном мозге.

Сначала женщина проходила химио- и радиотерапию, но в какой-то момент лечение перестало действовать. Клиника Тартуского университета отправила пробу ткани в Бельгию, где в лаборатории установили, что последним шансом пациентки является иммунный препарат Keytruda, приобретение которого Больничная касса не финансирует.

На свои сбережения семья оплатила первый курс лечения. Чтобы найти деньги на последующее лечение, им пришлось бы продать недвижимость и автомобиль, но на помощь пришел фонд.

”Мы быстро получили положительный ответ и очень-очень благодарны за это всем жертвователям, — сказал сын женщины. — Мы надеемся, что лечение улучшит мамин прогноз и даст много времени на жизнь с нормальным самочувствием, чтобы радовать детей, один из которых несовершеннолетний, внука и всех близких”.

Другой женщине (73) Kingitud elu помогает финансировать эффективное лечение рака легких, которое обходится в 4800 евро ежемесячно.

Пациентка рассказывает: ”Диагноз мне поставили 10 месяцев назад. Когда началось лечение, очагов рака стало меньше. На последнем обследовании результат был еще лучше. У меня двое детей и четверо внуков, которые очень беспокоятся и сопереживают мне. Мы с моей семьей от всего сердца благодарим фонд лечения рака за возможность жить. Деятельность фонда дает надежду многим страдающим раком людям”.

68-летнему мужчине фонд помогает бороться с лимфомой. Стоимость лекарства — около 5000 евро в месяц.

”Болезнь у меня обнаружили в июне прошлого года. В один из дней обед вдруг не хотел перевариваться, я не мог есть, меня тошнило и т.д. Обратился в больницу — там диагностировали агрессивную лимфому брюшной полости, диаметр 8 см. Контраст ужасал: я был спортивным, активным человеком в хорошей физической форме. Через неделю — прикованным к постели инвалидом”.

При поддержке Больничной кассы мужчина получал лечение восемь месяцев, но потом возможности были исчерпаны. Рост лимфомы удалось остановить, однако она не отступала. Последняя надежда — препарат Pixantrone.

Что означает для мужчины поддержка фонда? ”Ко мне вернулись надежда и жизненные силы, которые уже угасали. Я бесконечно благодарен людям, которые несмотря на царящую вокруг эгоцентричную философию жизни способны думать и о других, сопереживать и предпринимать конкретные действия. Я чувствую, что я не один на один со своей бедой, что кому-то есть до меня дело, и это необыкновенно. Спасибо”.

В январе этого года при совместном финансировании со стороны фонда лечения рака Kingitud elu и Эстонского союза родителей детей с онкозаболеваниями началось лечение четырехлетнего мальчика от нейробластомы в Таллиннской детской больнице.

Также Kingitud elu продолжает выделять средства на лечение 57-летней матери и бабушки Людмилы Ладынской от меланомы; на помощь фонда по-прежнему могут рассчитывать 66-летний страдающий лейкемией мужчина и 60-летний мужчина с раком щитовидной железы — двум последним фонд уже более полутора лет ежемесячно помогает суммой в несколько тысяч евро.

Один из этих пациентов — мужчина, отметивший недавно 60-летний юбилей, — рассказал, что болезнь под контролем и позволяет ему жить, работать и ходить с друзьями на рыбалку. ”Это и есть модель нормальной жизни: живешь, ходишь на работу, встречаешься с друзьями, детьми, занимаешься своими делами. За все это я очень благодарен фонду Kingitud elu, который помогает с покупкой моего дорогого лекарства — оно в прямом смысле слова дарит мне жизнь”.

Стать постоянным спонсором фонда очень просто: это можно сделать за считанные секунды через ссылку на банк на сайте www.kingitudelu.ee.

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Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: номер счета EE212200221059073061

SEB: номер счета EE211010220228917224

LHV: номер счета EE137700771001442514

Danske: номер счета EE133300332166860001

Nordea: номер счета EE591700017003638161

Фонд лечения рака Хилле Тянавсуу ”Kingitud elu” (SA Hille Tänavsuu Vähiravifond ”Kingitud elu”, www.kingitudelu.ee) основали 5 февраля 2014 года Хилле и Тойво Тянавсуу, а также Янек Мягги. Фонд в пределах своих возможностей компенсирует из собранных пожертвований лечение пациентов, которым Больничная касса Эстонии не возмещает стоимость лекарств. Деньги поступают из сделанных фонду пожертвований. В совет фонда, который решает, кому оказывать помощь, входят онкологи др. Пеэтер Падрик, др. Хеле Эвераус, др. Кристийна Оямаа, др. Кадри Путник, актриса и психолог Рита Рятсепп иPR-специалист Янек Мягги.