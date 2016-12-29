Сложивший осенью в Кадриорге свои полномочия и отмечающий на этой неделе 63-летие Тоомас Хендрик Ильвес пожертвовал часть своих галстуков-бабочек в поддержку онкобольных. Со среды фонд лечения рака ”Kingitud elu” (”Подаренная жизнь”) проводит в Facebook трехдневный международный благотворительный аукцион, победители которого будут определены к полудню 31 декабря.

”Это наш вызов президенту России Владимиру Путину и будущему президенту США Дональду Трампу, или даже кому-то еще — кому достанется настоящий президентский галстук-бабочка!” — сказал заведующий фондом Тойво Тянавсуу.

”Мы благодарны президенту Ильвесу за то, что он согласился пожертвовать некоторые галстуки-бабочки из своей легендарной коллекции на благо онкобольных. Теперь, когда у него стало меньше шикарных приемов, ему нужно меньше ”бабочек”. Аукцион даст кому-то уникальную возможность поддержать онкологических больных и при этом надеть президентский галстук, например, уже на Новый год”, — добавил Тянавсуу.

На международный аукцион выставлены три шелковых галстука ручной работы.

Ставки принимаются в Facebook или по электронной почте info@kingitudelu.ee. Аукционы завершаются в полдень 31 декабря.

Весь доход, полученный от продажи галстуков-бабочек, пойдет на благо онкологических больных.