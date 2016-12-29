”Это наш вызов президенту России Владимиру Путину и будущему президенту США Дональду Трампу, или даже кому-то еще — кому достанется настоящий президентский галстук-бабочка!” — сказал заведующий фондом Тойво Тянавсуу.
”Мы благодарны президенту Ильвесу за то, что он согласился пожертвовать некоторые галстуки-бабочки из своей легендарной коллекции на благо онкобольных. Теперь, когда у него стало меньше шикарных приемов, ему нужно меньше ”бабочек”. Аукцион даст кому-то уникальную возможность поддержать онкологических больных и при этом надеть президентский галстук, например, уже на Новый год”, — добавил Тянавсуу.
На международный аукцион выставлены три шелковых галстука ручной работы.
Ставки принимаются в Facebook или по электронной почте info@kingitudelu.ee. Аукционы завершаются в полдень 31 декабря.
Весь доход, полученный от продажи галстуков-бабочек, пойдет на благо онкологических больных.