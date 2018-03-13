Фонд интеграции выделил обществам культуры нацменьшинств внушительную сумму

По сообщению Фонда интеграции, два проведенных фондом конкурса в поддержку деятельности и мероприятий обществ культуры национальных меньшинств закончились со следующими результатами:



· Субсидии на деятельность на период 2018-2020 гг были выделены 258 обществам культуры национальных меньшинств (18 через зонтичную организацию) на общую сумму 433 260 евро.

· Из проектов, представленных национально-культурными объединениями, были выбраны 16, в поддержку которых было выделено, в общей сложности, 80860 евро.

По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, Эстония придает большое значение поддержке обществ национальных культур с начала 90-х годов. ”Субсидии на деятельность помогают национальным меньшинствам заниматься своей культурой, поддерживать идентитет и обогащать наш культурный ландшафт. Мы хотим, чтобы жители Эстонии чувствовали, что в нашей стране есть место для различных культур”, — сказала Пиргоп.

На конкурс проектов культурных объединений национальных меньшинств поступило всего 82 заявки. Среди 16 отобранных проектов есть уже известные фестивали, такие как ”Мультикультурный Пярну”, проводящийся в Йыхви XV фестиваль культур национальных меньшинств ”Творческий котел национальных культур”, весенний фестиваль восточных народов Новруз Байрам в Таллинне, международный фестиваль украинской культуры для детей и молодежи ”Квиты Украины”, международный фестиваль православной духовной музыки в Муствеэ.

Кроме фестивалей, субсидии получат также и другие мероприятия, например, организованная Объединением народов Эстонии ”Этноярмарка” с разнообразной культурной программой, также выставка и просветительская программа целевого учреждения ”Эстонский музей под открытым небом” ”Кто мы? Рассказы в портретах о проживающих в Эстонии народах”, а также дни культуры Латвии в Эстонии в ознаменование 100-летнего юбилея Латвии.

При выделении субсидий на деятельность зонтичным организациям культурных обществ национальных меньшинств исходят из трехлетнего периода, чтобы организации могли планировать свое развитие и будущее на продолжительный срок. Субсидии на деятельность финансируются Министерством культуры. В предыдущий трехлетний период были поддержаны 16 зонтичных организаций культурных обществ национальных меньшинств и их члены (231 культурное общество национальных меньшинств).