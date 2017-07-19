Фонд интеграции возглавит Ирене Кяосаар

Совет Фонда интеграции и миграции (MISA) выбрал новым руководителем Ирене Кяосаар, с помощью которой в Эстонии запустили программу языкового погружения. Она возглавит фонд с 1 сентября и в будущем вслед за учреждением переедет в Нарву.

Последние 10 лет Кяосаар работала заведующей отделом общего образования Министерства образования и науки, пишет rus.err.ee. Работая в Министерстве образования, Кяосаар возглавила процесс перевода ряда предметов в русских гимназиях на эстонский язык обучения, а также выступала в качестве инициатора проектов поддержки русских школ и стала одним из создателей модели мультикультурных школ

Она была связана с деятельностью фонда с момента его основания в 1998 году, в 1999-2007 годах руководила центром языкового погружения Фонда интеграции, с 2011 по 2013 год была членом совета фонда.