19.07.2017, 11:25

Фонд интеграции возглавит Ирене Кяосаар

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rus.delfi.ee
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Toomas Kukk, Irene Käosaar
Toomas Kukk, Irene KäosaarFoto: Hendrik Osula

Совет Фонда интеграции и миграции (MISA) выбрал новым руководителем Ирене Кяосаар, с помощью которой в Эстонии запустили программу языкового погружения. Она возглавит фонд с 1 сентября и в будущем вслед за учреждением переедет в Нарву.

Последние 10 лет Кяосаар работала заведующей отделом общего образования Министерства образования и науки, пишет rus.err.ee. Работая в Министерстве образования, Кяосаар возглавила процесс перевода ряда предметов в русских гимназиях на эстонский язык обучения, а также выступала в качестве инициатора проектов поддержки русских школ и стала одним из создателей модели мультикультурных школ

Она была связана с деятельностью фонда с момента его основания в 1998 году, в 1999-2007 годах руководила центром языкового погружения Фонда интеграции, с 2011 по 2013 год была членом совета фонда.

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